Спорт

Ушел из жизни ветеран псковского футбола Михаил Шуев

Ушел из жизни ветеран псковского футбола, почётный президент Псковской областной федерации футбола Михаил Шуев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК «Псков».

Фото: ФК «Псков»

«Утром 2 сентября скончался бывший председатель областной федерации футбола Михаил Павлович Шуев. Михаил Павлович Шуев оставил огромный след в истории псковского футбола и всегда полностью отдавался своей работе. О нем с особенной теплотой отзываются все, кто имел честь работать бок о бок или просто по-дружески общаться на протяжении многих лет», – сказали в ФК «Псков».

Футбольный клуб «Псков» выражает соболезнования его близким, родным, друзьям и коллегам и скорбит об этой утрате вместе со всеми.