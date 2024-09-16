Спорт

Фестиваль уличной культуры «Плеск». ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» состоялся в скейт-парке в сквере Александра Невского в Пскове 22 сентября.

На протяжении всего дня, с 12.00 до 18.00, проходили зрелищные показательные выступления от спортсменов: ВМХ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3x3, паркур и армрестлинг, которые сопровождались работой граффитистов, выступлением хип-хоп и брейк-данс танцоров под музыку диджея. Кроме того, здесь работала площадка фиджитал-спорта. Специальный гость фестиваля уличной культуры «Плеск» – шоу автозвука от PRT Pskov Racing Team.

Подробнее о мероприятии – в фоторепортаже Марины Игнатьевой.