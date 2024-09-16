Всероссийский день бега стартует в Великих Луках

Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» пройдет в Великих Луках сегодня, 21 сентября.
Соревнования пройдут по набережной реки Ловать, старт у Вечного огня в 12:00.
Возрастные категории:
- мальчики и девочки 2015 года рождения и младше;
- юноши и девушки 2005 года рождения и младше;
- женщины и мужчины 2004 года рождения и старше;
- соревнования проводятся на личное первенство.
Дистанции всероссийских соревнований «Кросс нации-2024»:
- возрастная группа мальчики и девочки 2015 года рождения и младше: дистанция - 1000 м;
- возрастная группа юноши и девушки 2005 года рождения и младше; женщины и мужчины 2004 года рождения и старше: дистанция - 4000 м;
- возрастная группа юноши и девушки 2005 года рождения и младше; женщины и мужчины 2004 года рождения и старше: дистанция - 8000 м.