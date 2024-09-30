Спорт

На первенстве по рукопашному бою в Пскове разыграли 25 комплектов наград

На чемпионате и первенстве города Пскова по рукопашному бою приняли участие 78 спортсменов от 10 лет. Кроме псковичей в соревнованиях приняли участие бойцы великолукского, гдовского и пыталовского отделений региональной федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Федерации рукопашного боя».

Фото: «Федерация рукопашного боя»

«Цель соревнований – подготовка к Чемпионату и Первенству Псковской области, которые состоятся 3 ноября, формирование и "обкатка" сборной города, выполнение спортивных разрядов», - рассказала президент федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова, - «Хочется отметить заметный конкурентный рост всех спортсменов и поблагодарить их тренеров: Рафаэля Керимова, Владимира Евдокимова (город Псков, СШ "Мастер"); Евгения Павловского (город Великие Луки, СК "Дзюшинкан"); Александра Садкова (город Гдов, СК "Ратник"), Максима Максимова (город Пыталово, СК "змей Горыныч")».

Организаторы отметили профессиональную работу судейской бригады и главного судьи соревнований – Юрия Кононенко.

На открытии соревнований участников приветствовал председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Сергей Бухаров, он пожелал бойцам спортивной удачи, а организаторам дальнейшего роста.

«Я рад приветствовать команды из других городов Псковской области, надеюсь в следующем году команд-гостей у нас будет еще больше», - сказал Сергей Бухаров.