Спорт

Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» сходили на тренировку по джампингу

Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2024» посетили региональное отделение Федерации джампинг-фитнеса России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Фотографии: Федор Егоров

Девушки смогли не только познакомиться с деятельностью федерации, но и принять участие в тренировке по джампингу под руководством председателя региональной федерации, опытного и квалифицированного тренера, руководителя Viki Sport Виктории Трениной.

«Это было здорово, очень бодрит!», «Не ожидала, что джампинг такой увлекательный, приду обязательно еще!», «Мне больше всего понравилось то, что здесь есть драйв», «Это уникальная тренировка, всем рекомендую!» — такие отзывы оставили после тренировки полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2024».

«Джампинг — это тренировки, которые не оставят равнодушными никого», - заметили организаторы фестиваля красоты.