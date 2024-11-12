Спорт

Тестовый пробег «5 верст» в Пскове проводят на обновленной трассе

Команда «5 верст Псков» проводит тестовый пробег по обновлённой трассе 12 ноября в 19:00. Об этом сообщили в сообществе «5 верст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 верст Псков»

«По мнению участников и гостей нашего старта, нынешняя трасса является одной из самых красивых. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развиваться вместе с Псковом», - рассказали в сообществе.

Команда «5 вёрст» совместно с инициативными участниками разработала новую трассу, которая будет включать в себя мост через реку Пскову.