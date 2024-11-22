Спорт

«Это пока еще только планы»: Андрей Аленичев прокомментировал возможный перевод псковских футболистов в спортшколу «Стрела»

Президент объединения федераций футбола Николай Голубев заявил о планах передать юных футболистов «Пскова» спортивной школе «Стрела». Псковская Ленте Новостей обратилась к руководителю спортивной школы Андрею Аленичеву за комментарием по этой теме.

Андрей Аленичев пояснил, что он знает о таких планах, но пока не посвящён в детали перевода детей из «Пскова» в «Стрелу».

«Это пока еще только планы, - заметил Андрей Аленичев. - Сказать что-то конкретное я пока что не могу».

Напомним, в Псковской области прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и возможном переходе футболистов в муниципальную спортивную школу «Стрела».