Спорт

ФК «Псков» могут реструктуризировать, юных футболистов отправят в «Стрелу»

В Псковской области прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и возможном переходе футболистов в муниципальную спортивную школу «Стрела». Об этом сообщил президент объединения федераций футбола Николай Голубев.

«Опять же, решение еще не принято, но мы понимаем, что на данный момент в ЮФЛ от Псковской области могут играть лишь две спортшколы: ФК «Псков» и СШОР "Экспресс" из города Великие Луки. Остальные учреждения спортивной подготовки не соответствуют актуальным критериям допуска в ЮФЛ. Поэтому даже если футболисты "Пскова" вдруг куда-то уйдут, другая школа просто физически не сможет участвовать в соревнованиях ЮФЛ сезона 2025 года. На мой взгляд, если власти Псковской области принимают решение, это должно происходить при участии руководства Российского футбольного союза», - заявил Николай Голубев.

Президент федераций отметил, что ему казалось, что эта структура — автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Псков» — была уникальной и очень хорошей. Она образована четыре года назад, в число соучредителей вошли администрация Псковской области, администрация Пскова, федерация футбола региона. Прошедшие четыре года показали, что клуб живет, функционирует и добивается определенных результатов.

В ЮФЛ команды ФК «Псков» попадали в призеры, клуб два года подряд входит в тройку лучших по рейтингу спортшкол, где учитывается множество показателей. Вершина пирамиды — мужская команда, которая достойно играет в Третьей лиге, задействует в матчах чемпионата Северо-Запада и Кубка России выпускников ЮФЛ Северо-Запад.