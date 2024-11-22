ФК «Псков» могут реструктуризировать, юных футболистов отправят в «Стрелу»

В Псковской области прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и возможном переходе футболистов в муниципальную спортивную школу «Стрела». Об этом сообщил президент объединения федераций футбола Николай Голубев.
Президент федераций отметил, что ему казалось, что эта структура — автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Псков» — была уникальной и очень хорошей. Она образована четыре года назад, в число соучредителей вошли администрация Псковской области, администрация Пскова, федерация футбола региона. Прошедшие четыре года показали, что клуб живет, функционирует и добивается определенных результатов.
В ЮФЛ команды ФК «Псков» попадали в призеры, клуб два года подряд входит в тройку лучших по рейтингу спортшкол, где учитывается множество показателей. Вершина пирамиды — мужская команда, которая достойно играет в Третьей лиге, задействует в матчах чемпионата Северо-Запада и Кубка России выпускников ЮФЛ Северо-Запад.