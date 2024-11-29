Спорт

«Серебро» и «бронзу» завоевали псковичи по шахматному блицу на первенстве СЗФО

5 декабря в Санкт-Петербурге завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам с самым коротким контролем времени - блиц, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам соревнований два шахматиста из Псковской области смогли завоевать медали.

Ростислав Бобовкин получил «бронзу» в своей возрастной категории (юноши до 17 лет). Вероника Петрова получила «серебро» (девочки до 15 лет).

Следует отметить, что Ростислав Бобовкин стал рекордсменом по количеству медалей. Он смог принести в копилку Псковской области 3 бронзовых медали. Вероника привезла две медали - «бронзу» и «серебро».

Ранее на первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам среди юношей, которое прошло в Санкт-Петербурге, псковичи завоевали 3 медали:

Александр Кульнев - «серебро» (юноши до 19 лет);

Ростислав Бобовкин - «бронза» (юноши до 17 лет);

Дмитрий Голубев - «бронза» (юноши до 15).

По итогам соревнования 5 псковичей заслужили право участвовать в первенстве России по шахматам (Александр Кульнев, Ростислав Бобовкин, Владислав Мерзанюков, Дмитрий Голубев, Вероника Петрова).