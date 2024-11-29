Спорт

Псковичи взяли две бронзовые медали в первенстве Северо-Запада по быстрым шахматам

Первенство СЗФО по быстрым шахматам прошло в Санкт-Петербурге сегодня, 4 декабря. Из Псковской делегации медали удалось заполучить двум спортсменам, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бронзовыми призёрами первенства Северо-Запада стали сразу двое псковских шахматистов. Среди девушек до 15 лет третье место заняла Петрова Вероника.

Среди юношей до 17 лет третье место занял Бобовкин Ростислав. Для него это уже вторая медаль, ведь до этого в классике он также получил бронзу.

Завтра, 5 декабря, в Санкт-Петербурге пройдёт первенство СЗФО по блицу, где также примут участие псковские шахматисты.