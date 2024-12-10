Спорт

Соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в Пскове

В Пскове 14 декабря состоятся соревнования по плаванию среди юных спортсменов и ветеранов «Встреча поколений». Мероприятие организует спортивная школа олимпийского резерва «Барс». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила методист школы Ольга Бойкова.

Изображение: спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» / «ВКонтакте»

В соревнованиях примут участие дети четвёртого класса и спортсмены, родившиеся в 1999 году и позже. Младшие будут сдавать контрольный норматив, а ветераны и выпускники проплывут дистанцию в 50 метров любым способом. Кроме того, пройдёт эстафета комбинированным стилем — сборная СШОР «Барс» против сборной ветеранов.

Ожидается участие более 120 спортсменов. Среди них есть люди 1979 года рождения и старше, но в основном это выпускники и ветераны, которые заявились на соревнования добровольно.

Соревнования пройдут по адресу: город Псков, Нбережная реки Великой, дом №16. Начало — в 10:00.