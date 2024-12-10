Спорт

Дмитрий Белюков принял участие в собрании Олимпийского комитета России

Декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков в качестве делегата от Великолукской олимпийской академии принял участие в Олимпийском собрании Олимпийского комитета России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главным вопросом стали выборы нового Президента ОКР. Делегаты поддержали кандидатуру министра спорта России Михаила Дегтярёва, который озвучил реальные шаги по возвращению России в международное олимпийское движение.

Были избраны и другие руководящие органы ОКР (исполком, вице-президенты, ревизионная комиссия). Собрание заслушало и утвердило отчёт о деятельности ОКР за 2024 год.

В разделе «Олимпийское образовании» была представлена просветительская акция «Олимпийский диктант», проводимая по инициативе Великолукской олимпийской академии.