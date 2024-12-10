Спорт

Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу собрал более 70 спортсменов из разных городов

В бизнес-центре «Простория» прошёл открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу Федерации WRPF. Это мероприятие собрало более 70 участников из Пскова, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Великого Новгорода, Карелии и других городов. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области.

Наряду с мужчинами в соревнованиях приняли участие и женщины, которые также продемонстрировали свою силу и выносливость. Зрители, пришедшие поддержать спортсменов, смогли насладиться атмосферой азарта и энергии, а болельщики активно поддерживали своих фаворитов.

Организатором мероприятия стал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными регионального УФСИН Андрей Элькин, который также является председателем Союза пауэрлифтеров России в Псковской области. Он отметил, что пауэрлифтинг — это не только спорт, но и философия жизни, которая учит дисциплине, силе воли и настойчивости.

Андрей Элькин занимается пауэрлифтингом уже более 10 лет и имеет многочисленные награды различного уровня и достоинства. За развитие и популяризацию пауэрлифтинга и многолетнюю плодотворную работу он был удостоен Почетной грамоты Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Пскова.