Дмитрий Шахов вновь избран президентом федерации шахмат Псковской области

Внеочередное собрание членов Федерации шахмат Псковской области прошло 14 декабря. На нём заслушали отчёты руководителей и выбрали новые руководящие органы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.
В соответствии с Уставом федерации на три года избраны:
Также были созданы две комиссии и один совет как органы федерации. Члены федерации рассмотрели внутренние вопросы деятельности организации и перспективы развития шахмат в Псковской области. Особое внимание уделили проведению спортивных соревнований, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.