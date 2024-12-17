Спорт

Дмитрий Шахов вновь избран президентом федерации шахмат Псковской области

Внеочередное собрание членов Федерации шахмат Псковской области прошло 14 декабря. На нём заслушали отчёты руководителей и выбрали новые руководящие органы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

В соответствии с Уставом федерации на три года избраны:

исполнительным директором ФШПО — Сергей Арефьев;

президентом ФШПО — Дмитрий Шахов;

вице-президентами — Максим Трефилов и Святослав Самсонов;

секретарём и членами исполкома федерации — Анна Лабусова, Александр Шпак и Юрий Богашёв.

Также были созданы две комиссии и один совет как органы федерации. Члены федерации рассмотрели внутренние вопросы деятельности организации и перспективы развития шахмат в Псковской области. Особое внимание уделили проведению спортивных соревнований, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.