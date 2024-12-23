Спорт

Псковский курсант победил на соревнованиях по кикбоксингу и прошел на чемпионат СЗФО

Спортсмен Псковского филиала Университета ФСИН России Иван Куламин одержал победу на областных соревнованиях по кикбоксингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото: ПФ Университета ФСИН России

В Великих Луках с участием более ста спортсменов завершился чемпионат и первенство Псковской области по кикбоксингу, организатором которых выступили комитет по спорту Псковской области и Федерация кикбоксинга Псковской области.

Курсант первого курса Псковского филиала Университета ФСИН России Иван Куламин завоевал золотую медаль в дисциплине «фулл-контакт» в весовой категории до 67 кг, обеспечив проход на чемпионат Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу, который пройдет в Вологде в феврале 2025 года.

В декабре уходящего года это второе «золото» Ивана Куламина: первое он выиграл на чемпионате и первенстве города Пскова по кикбоксингу.

Тренируется спортсмен в региональном отделении общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"».