Спорт

В феврале в Псковской области стартует XVII региональная спартакиада учащихся

В феврале 2025 года в Пскове стартует XVII областная спартакиада учащихся. О проведении соревнований информирует Центр спортивной подготовки Псковской области. Положение о спартакиаде будет опубликовано на сайте центра после утверждения комитетами по спорту и образованию Псковской области.

Баскетбол

Зональные соревнования среди девушек пройдут 1 февраля 2025 года в Псковском районе, Опочке, Локне и Невеле. Зональные соревнования среди юношей — 8 февраля в Псковском районе, Порхове, Острове и Невеле. Полуфинальные соревнования — 1 и 2 марта 2025 года.

Волейбол

Зональные соревнования среди девушек пройдут 2 февраля в Печорах, Порхове, Пыталово, Локне, Пустошке и Невеле. Зональные соревнования среди юношей — 9 февраля в Палкино, Псковском районе, Порхове, Опочке, Пушкинских Горах и Невеле. Полуфинальные соревнования — 15 и 16 февраля 2025 года.

Подробную информацию о спартакиаде можно узнать на сайте ГБУ ПО «Центр спортивной подготовки».