Спорт

Спортивное наследие

Олимпийский факел, букет паралимпийской чемпионки игр в Сочи-2014, клюшка норвежского хоккеиста Хансена, шляпа из Солт-Лейк-Сити, мяч с автографом Лионеля Месси, одеколон 1980-го года выпуска и ретро-ёлка - это лишь малая часть эксклюзивных вещей в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках. В общей сложности в экспозиции насчитывается свыше 2000 тысяч предметов, среди которых есть уникальные, переданные коллекционерами и олимпийцами, в том числе уроженцами Великих Лук.

В преддверии юбилейной даты обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в учреждении, погрузилась в атмосферу Олимпийских игр, увидела самые ценные экспонаты и узнала, какими именами славится юг области.

Память из Сочи

Первым делом гостям музея предлагают ознакомиться с его историей, которая началась 10 лет назад - 19 февраля учреждение отметит 10-летие с момента открытия. На информационном стенде размещена исчерпывающая информация о направлениях деятельности, географии посетителей и самых выдающихся достижениях. Не менее информативен недавно установленный мультимедийный киоск, подаренный музею Олимпийским комитетом России. Интерактивную модель запустили и наполнили интересным контентом к юбилею, теперь каждый посетитель может прикоснуться к современным технологиям и узнать много нового.

В этой же части разместился стенд с сувенирной продукцией, которую вскоре смогут приобрести все желающие увезти с собой частичку спортивного наследия Псковского края. А накануне новогодних праздников входную группу дополнила ретро-ёлка - искусственное дерево 1979-го года. Свой первый Новый год оно встретило в олимпийском 1980-м году, о чём свидетельствуют открытки тех времён. «Спортивности» ёлке придают игрушки, среди которых, к примеру, есть баскетбольные мячи.

На входе в основную экспозицию красуется эмблема музея, которая появилась к его 5-летию. «Узнаваемые синие контуры - это границы Псковской области. На переднем плане символ спортивного олимпийского наследия - знаменитая статуя дискобола. В основании значится ВЛГАФК - аббревиатура Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, вверху краткое название музея - Музей спорта Псковского края», - отметил директор учреждения Дмитрий Белюков, который лично провёл экскурсию и рассказал о самых ярких экспонатах.

В настоящее время гостям доступна большая выставка «Жаркие. Зимние. Наши», которая открылась в прошлом году. Она посвящена 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Среди самых выдающихся экспонатов - факел эстафеты олимпийского огня, которую регион принимал 25 октября 2013 года в Пскове (участвовали 67 человек) и Изборске (5 человек). Сотрудники, выпускники и студенты ВЛГАФК тоже вошли в число факелоносцев, в том числе бывший ректор вуза Руслан Городничев, который бежал под номером 53 и преодолел свой участок в Псковском кремле. Именно его факел и форма представлены в музее наряду с лампадой и атрибутами участников паралимпийской эстафеты. Сегодня у посетителей музея есть возможность почувствовать себя участниками эстафеты, взять в руки факел и зажечь олимпийский огонь.

Также на выставке можно увидеть аккредитации, памятные сертификаты, грамоты, благодарности, сувениры, плакаты, открытки, билеты на спортивные соревнования и официальные церемонии, записную книжку, распорядок дня и униформу волонтёра, фотографии, часы, визитки, русско-английский разговорник. Студентам и преподавателям ВЛГАФК, которые внесли огромный вклад в организацию зимних Олимпийских игр, посвящена довольно внушительная часть экспозиции.

В числе «изюминок» коллекции - флаг с автографами членов сборной России по шорт-треку. Он появился в музее благодаря волонтеру Ренату Юлдашеву, который лично взял подписи у олимпийских чемпионов Руслана Захарова, Владимира Григорьева, Виктора Ана и Семена Елистратова.

Другой выпускник ВЛГАФК, волонтёр Иван Пискунов доставил на Родину клюшку норвежского хоккеиста Хансена, шайбу с логотипом «Сочи-2014», именные таблички известных хоккеистов из раздевалки и другие вещи.

Ещё один интересный экспонат - букет цветов с церемонии награждения победителей и призеров XI Паралимпийских зимних игр, подаренный 4-кратной чемпионке Михалине Лысовой. Его привезла студентка кафедры лыжного спорта Анастасия Фёдорова, которая в качестве волонтёра принимала участие в церемонии награждения. В какой-то момент в её руках оказался букет, обладательница которого скрылась из вида, в итоге цветы прибыли в Великие Луки и заняли достойное место в музее.

Привлекает внимание «Обед водителя», размещённый в одном из стендов. «К Олимпиаде в Сочи были построены десятки километров дорог. И одним из тех, кто участвовал в их обслуживании, был великолучанин Олег Васильев, он руководил транспортной группой участка автомобильной дороги в период проведения Игр», - пояснил Дмитрий Белюков. Олег Васильев подарил музею атлас Сочи и «Обед», в который входят галеты и бефстроганов с рисом в вакуумной упаковке общей калорийностью 760 ккал.

Отдельный стенд посвящён церемонии закрытия Олимпийских игр на стадионе «Фишт», где выступал детский хор России в составе 1000 человек. В их числе были 10 великолучан. учащиеся детской музыкальной школы имени Мусорского. Возглавила делегацию Псковской области Анжелика Романюк, на тот момент руководившая учреждением. В музее хранятся памятные фотографии, костюм участника детского хора, сувениры и благодарности за участие в церемонии.

В экспозиции есть открытки, почтовые марки, медали и коллекционные монеты, выпущенные по случаю Олимпийских зимних игр, сувенирная продукция и многое другое - как говорится, лучше один раз увидеть, чем всё перечислять. Представители вуза, побывавшие в Сочи, привезли оттуда много интересного, а коллекционеры и друзья музея общими усилиями дополнили экспозицию уникальными вещицами.

По итогам проведения Олимпийских игр ВЛГАФК был награждён медалью и почетной грамотой Президента России за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Кроме того, награды получили более 20 представителей вуза, с выписками из приказов можно ознакомиться в экспозиции.

Олимпийская слава Псковщины

В 2017 году в Музее спорта Псковского края открылась занимательная экспозиция «Олимпийская слава Псковщины», которая действует по сей день. Там представлена информация и краткие биографические очерки обо всех представителях Псковского края, которые в разные годы принимали участие в Олимпийских играх, а также связанные с ними предметы. Подробнее с биографией каждого спортсмена можно ознакомиться в книге Дмитрия Белюкова «Олимпийская слава Псковщины».

Центральное место в экспозиции занимают медали призёров: «серебро» выпускницы ВЛГАФК Нины Черемисиной, которое она завоевала на Играх XXII Олимпиады 1980 года в Москве, и бронзовая медаль прославленного псковского спортсмена Сергея Матвеева по итогам Игр XXVI Олимпиады 1996 года в Атланте.

На отдельном стенде можно ознакомиться с именами представителей Псковского края, которые в разные годы принимали участие в Олимпийских играх, и результатами их выступлений. Золотой кружочек напротив фамилии свидетельствует о получении высшей награды, серебряный - второе место, бронза - третье. Отсутствие пометки говорит о том, что спортсмен участвовал в Играх, но медали не завоевал.

Довольно крупный блок в экспозиции посвящён Олимпиаде-80, с момента проведения которой в 2025-м году исполнится 45 лет. По этому случаю музей готовит отдельную выставку, но уже сейчас посетители могут увидеть коллекцию значков с олимпийским мишкой и другой символикой, памятные медали, талоны и жетоны участников церемонии открытия игр в Москве. Украшением коллекции является почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения», принадлежавший Почетному гражданину Пскова, заслуженному работнику физической культуры СССР и РФ, выдающемуся тренеру по академической гребле Валерию Прокопенко. Именно под его руководством знаменитая псковская четверка с рулевой (Галина Степанова, Светлана Семенова, Мария Фадеева, Валентина Семенова и Нина Черемисина) завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Москве. В экспозиции имеются снимки, на которых запечатлены их тренировка в селе Ямм Гдовского района и встреча в аэропорту города Пскова после успешного выступления на Играх.

Кроме того, в музее представлена форма Валерия Прокопенко - парадный мужской костюм 1980 года, который выдавался для участия в церемониях, его медали и награды.

Представители Псковского края в разные года прославились во многих видах спорта. На слуху имя олимпийского чемпиона Михаила Иванова - уроженца города Острова, выпускника Великолукской академии физической культуры. В музее размещено фото, на котором он запечатлен со своим первым тренером Павлом Мищенковым после победы на XIX Олимпийских зимних играх в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году. Шляпа с этого снимка сейчас составляют экспозицию музея наряду с медалями и кубками Михаила Иванова, полученными на различных соревнованиях.

По соседству висят боксерские перчатки другого именитого выпускника вуза Мухаммада Шехова. Он неоднократно становился финалистом первенства России, выигрывал международные турниры по боксу, стал членом национальной команды на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, в настоящее время входит в десятку лучших на профессиональном ринге в своей весовой категории.

Рядом выставлены майка и сертификат участника Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, принадлежащие уроженцу Великолукского района, выпускнику ВЛГАФК Владиславу Марченкову, и многие другие памятные вещи, переданные псковичами-олимпийцами и их родственниками.

Все экспонаты на выставке так или иначе связаны с Олимпийскими играми: это дипломы, сертификаты, грамоты, аккредитации, пропуски на мероприятия, предметы экипировки и спортивный инвентарь, вымпелы, значки, памятные сувениры, буклеты на соревнования, документы из архивов. Есть и туристическая путевка, которую передал музею известный великолукский краевед, бывший директор местного архива, знаток спорта Анатолий Сизов. В преддверии Олимпиады-80 он принял участие в газетном конкурсе по истории Олимпийского движения, который собрал несколько тысяч человек, и вошел в тройку лучших. За это ему вручили путевку на Игры.

А ветеран труда Раиса Милохина передала одеколон «Олимпийский талисман» фабрики «Новая заря» 1980 года выпуска. Ее отец, Михаил Милохин, занимал ответственные руководящие посты в Великих Луках и Великолукской области в 1950-1970 годы. Одеколон он получил от друга, но никогда не открывал, так как пользовался другим, поэтому флакон остался нетронутым. Не планируют его распечатывать и сегодня. «Возможно, на полувековой юбилей Олимпиады откроем», - пошутил Дмитрий Белюков.

История через призму побед

Не менее примечательные экспонаты размещены в залах, посвящённых отдельным видам спорта. К примеру, трековое велосипедное колесо с автографами известных псковских гонщиков, велосипедная форма 1988 года. В музее широко представлена информация об успешных боксёрах, футболистах, баскетболистах, лыжниках, борцах и других спортсменах, связанных с Псковской областью, отличившихся на соревнованиях разного уровня в своих видах спорта и принесших частичку наследия в экспозицию.

В частности, ВЛГАФК гордится своим выпускником Валерием Чаплыгиным, который стал первым олимпийским чемпионом в истории вуза. Это заслуженный мастер спорта СССР, победитель Олимпийских игр, выступавший в командной велосипедной гонке на 100 м. На всю страну известны имена великолукских велогонщиков Галины Царевой, Александра Зиновьева, Ольги Соколовой.

Заслуженное место в списке экспонатов заняли золотая и серебряная медали Ивана Макарова, которые он выиграл на ХХVI летних Сурдлимпийских играх, которые проходили в столице Болгарии Софии в 2013 году.

Тренер спортсмена Александр Филиппов подарил музею необычный экспонат. «В свое время он сам был известным и успешным велосипедистом. Этот кубок получил за победу в многодневной гонке по Италии. Обычно спортсмены не увозили домой такие награды, потому что на таможне их надо декларировать как произведение искусства. Но эта «женщина» ему приглянулась, поэтому решил задекларировать и увезти. Долгое время стояла у него дома, никто ее особо не видел, в итоге оказалась у нас», - поделился директор Музея спорта Псковского края и продемонстрировал диковинку.

Бережно хранят музейщики экспонаты, связанные с именем Александра Бобковича, участника Великой Отечественной войны, чья судьба неразрывно связана с Великими Луками. Уроженец Невельского района прошёл немецкий концлагерь, а свой спортивный путь начал в послевоенной Германии. Первое соревнование выиграл в составе советских войск в мае 1946 года в Потсдаме. Впоследствии он вернулся в Великие Луки и стал первым представителем города и области, которому удалось стать чемпионом РСФСР и получить звание мастера спорта. После завершения спортивной карьеры работал учителем физической культуры в школах города.

Прошлое и настоящее в музейных залах тесно переплетаются между собой. Есть как трофеи прошлых лет, так и современные награды, завоеванные великолучанами буквально недавно. Например, кубок женской команды Великих Лук, которая в 2024 году стала победителем чемпионата СЗФО по футболу, размещён в небольшом зале, посвящённом этому виду спорта. Здесь же можно увидеть мячи с автографом Лионеля Месси и Дмитрия Аленичева, паспорт болельщика FIFA WORLD CUP RUSSIA, билеты на матчи FIFA 2018, эксклюзивные фотографии и многие другие экспонаты, имеющие отношение к чемпионату мира по футболу в России.

Отдельное место в экспозиции занимают предметы, связанные с советским и российским футболистом Дмитрием Аленичевым, который начал свою карьеру в Великих Луках. Помимо автографа экспонируется форма, в которой он принимал участие в Чемпионате мира 2002 года.

Кроме того, есть предметы, отсылающие к Чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года: почтовые марки, эксклюзивная денежная купюра, билет с матча США-Иран, матчевые стаканы, официальный гайд болельщика, значки из фан-шопа и многое другое. Дарителями памятных предметов выступили спортивные журналисты и путешественники Константин Белюков и Марина Петрова.

Это далеко не все спортивные атрибуты, которые можно увидеть в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края. К тому же, фонд на регулярной основе пополняется новыми экспонатами различной тематики, которые приносят друзья, коллекционеры, сами сотрудники привозят что-то занимательное из поездок. Студенты и преподаватели ВЛГАФК с радостью делятся завоёванными наградами, дополняют экспозицию кубками, медалями, благодарностями.

Всё принесённое дарителями бережно разбирает и изучает специалист по учету музейных предметов Валентина Садченко. Каждой вещи она присваивает номер, записывает его историю и включает в определенную коллекцию в зависимости от типа. Директор учреждения подчеркивает, что работа с фондами - одна из самых сложных и ответственных, она требует особого внимания и концентрации.

Не менее серьезно в музее относятся к культурно-образовательной деятельности. В частности, в информационно-ресурсном центре проходят различные мероприятия с участием школьников и студентов, просмотры фильмов в соответствии с возрастной категорией. К примеру, для посетителей постарше есть документальный сериал «Игры и люди», который освещает историю страны через призму олимпийских побед, самые драматичные моменты Игр и уникальные откровения прославленных чемпионов.

Здесь же разместилась библиотека, где есть отечественная и иностранная литература по истории Олимпийского движения, физической культуры спорта, научные статьи, монографии, официальные документы Олимпийского комитета России и Международного Олимпийского комитета, диссертации, учебные методические пособия и многое другое.

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края развивается, пополняется новыми экспонатами, открывает новые выставки. В этом году запланировано создание экспозиций, посвященных 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, истории воздухоплавания, а также к 45-летию с момента проведения Игр XXII Олимпиады в Москве. Гости узнают о значимых событиях за время существования вуза и выдающихся выпускниках, увидят награды и кубки представителей Псковского края, принимавших участие в соревнованиях и многие другие вещи, которые позволят прикоснуться к спортивной истории.

Ульяна Лаблюк