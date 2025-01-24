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Спорт

Великолучане завоевали медали на соревнованиях по кикбоксингу в Суздале

27.01.2025 10:19|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники спортивных школ «Экспресс», «Витязь» и «Отечество» из Псковской области завоевали несколько медалей на XXVI всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо», которые прошли 21 по 25 января в Суздале. В турнире приняли участие 997 спортсменов из 40 регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки. 

Фото: администрация города Великие Луки

Первые места заняли Даниил Речкин, Елизавета Шуднева. Вторые места — Илья Семёнов, Владислав Родяков, Виктория Табанакова. Третье место — Максим Волченков и Николай Ершов.

«Ребята продемонстрировали хорошую подготовку и проявили волю к победе. Некоторые спортсмены провели по 3–5 поединков, чтобы добраться до медалей», - сообщили в администрации.

Тренирует спортсменов заведующий отделением кикбоксинга спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Москалёв.

Теги: #кикбоксинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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