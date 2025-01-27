Спорт

«Хитрый узел» завязывали псковские туристы

Впервые в Пскове состоялся конкурс по вязанию туристских узлов «Хитрый узел». Конкурс-соревнование организовал Псковский клуб туристов по предложению энтузиаста Сергея Карпушкина. В нем приняли участие 30 человек, среди которых были и дети, и уже опытные взрослые туристы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Елены Демченковой

В первом командном туре каждый член команды должен был завязать шесть туристских узлов (восьмерка, встречная восьмерка, дубовый, встречный, проводник, схватывающий узел Прусика). На каждый узел давалась одна минута. Штрафы за перехлесты, неправильно завязанные или вообще не завязанные узлы скрупулезно заносились судьями в протокол.

Половина участников, которые справились с задачей первого тура лучше всех, перешла во второй тур. Здесь каждый в одиночку завязывал уже шесть других узлов (булинь, срединный австрийский проводник, стремя, австрийский схватывающий, УИАА, схватывающий узел Бахмана). И время на каждый узел было сокращено до 30 секунд. Впрочем, многим и этого было много.

По итогам второго тура осталось 8 участников, которые не сделали ни одной ошибки и уложились в отведенное время. И в третьем туре они должны были завязать еще четыре узла на скорость (булинь, срединный австрийский проводник, австрийский схватывающий и Грейпвайн). За ошибки судьи давали штрафное время.

Рекорд на этих соревнованиях в третьем туре поставила Елена Ильина, без ошибок завязавшая 4 требуемых узла за 49 секунд.

Лучшими из десяти команд стали:

Крабовый салат — команда скалолазов; ИИЭД (как расшифровал участник команды Иван Бабкин - «Ильина и эти двое») - команда собралась уже на регистрации; Псковские барсики - 2 - команда детской секции спортивного туризма Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер», во главе со своим педагогом.

Победители среди женщин:

Елена Ильина; Екатерина Фомина; Светлана Полещенкова.

Победители среди мужчин:

Алексей Васильев; Андрей Барковский; Иван Бабкин.

Всем призерам в качестве медалей были вручены репшнуры, завязанные Грейпвайном. А команде-победителю «Крабовый салат» вручили специальный приз - торт с плетеным узлом «восьмерка» и надписью «Хитрый узел».