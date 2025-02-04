Спорт

Курсантка Псковского ФСИН завоевала золото на городских соревнованиях

Курсант Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания Патриция Демина взяла золото и серебро на зимнем кубке города Пскова по легкой атлетике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Более ста спортсменов областного центра стали участниками соревнований по легкой атлетике, среди них – курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Патриция Демина, которая приняла участие в состязаниях по прыжкам в высоту и длину.

В соревнованиях по прыжкам в высоту курсант завоевала золотую медаль и стала серебряным призером кубка города по легкой атлетике в своей возрастной группе в трех состязаниях – в беге на 60 метров, в беге на 60 метров с барьером и в прыжках в длину.

По итогам соревнований зимнего кубка города Пскова по легкой атлетике спортсменку наградили грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

В январе 2025 года курсант Патриция Демина стала бронзовым призером чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике. Многоборье включало в себя 20 дисциплин, среди которых – бег на различных дистанциях и с барьерами, прыжки в длину, высоту и с шестом, толкание ядра.