Спорт

Лучших спортсменов и тренеров Псковской области наградили в администрации города

Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в администрации города Пскова 7 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

За высокие достижения в области физической культуры и спорта благодарственным письмом комитета по спорту Псковской области наградили призеров Кубка России по зимнему плаванию 2024:

Павла Тихомирова;

Маргариту Компаниец;

Железнова Дмитрия;

Виктора Иванова;

Наталью Бугаеву;

Каролину Мордовцеву;

Алексея Матвеева;

Евгения Белякова;

Максима Майера.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма и памятную медаль Чемпионам России по зимнему плаванию 2024 Артуру и Марку Мордовцевым

От имени главы города Пскова Бориса Елкина спортсменов и их тренеров приветствовал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Вы действительно лучшие. Вы — пример для подражания. Вы уже достигли значительных успехов, но весь путь ещё впереди. Самое важное достижение вам предстоит совершить. Поэтому вперёд, к новым победам!» - пожелал он.