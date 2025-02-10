Спорт

Великолукская хоккейная команда «Экспресс» одержала победу над командой «Северная Олимпия»

Сегодня, 15 февраля, великолукская команда «Экспресс» 2012-13 гг. рождения «Экспресс» одержала победу над командой «Северная Олимпия» из Республики Коми со счетом 7:3, сообщается на странице секретаря Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Константин Максимов / ВКонтакте

«Наших ребят можно поздравить с первой победой на групповом этапе финальной части Всероссийских соревнований по хоккею среди детских команд "Золотая шайба", который проходит в эти дни в Нижегородской области. Начало встречи вышло напряженным. На первых минутах за нарушение правил был удален игрок "Экспресса" и хоккеисты "Северной Олимпии" реализовали большинство. Чуть позже хоккеисты из Коми удвоили свое преимущество. Казалось, исход встречи уже предрешен. Однако, что очень важно, тренер наших ребят Илья Францев еще в первом периоде нашел нужные слова и зарядил команду на борьбу. Две ответные шайбы "Экспресса" в ворота "Северной Олимпии" сравняли счет и вселили в великолучан уверенность», - отметил Константин Максимов.

Во втором и третьем периодах игроки «Экспресса» продолжили активно атаковать, оборона «Олимпии» не справлялась. Преимущество великолучан постепенно дошло до четырех шайб - 6:2.

«Под занавес встречи хоккеистам из Коми удалось забросить третью шайбу, на которую "Экспресс" ответил своей седьмой на последней минуте уже в пустые ворота. Трудовая победа "Экспресса" позволит великолучанам продолжить борьбу за 1-е место в своей группе. Все решит завтрашняя встреча с челябинской командой "Степные волки" в 16:15», - добавил