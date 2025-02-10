В Пушкинских горах прошло первенство района по борьбе самбо

Первенство Пушкиногорского района по борьбе самбо прошло в Пушкинских горах вчера, 15 февраля. Соревнования были посвящены памяти ветерана ВОВ, труда и спорта В.А.Яковлева. Об этом сообщили в «Федерации самбо» Псковской области.
Фото здесь и далее: «Федерация самбо» Псковской области/ сообщество ВКонтакте
Результаты спортсменов «Федерации самбо»:
1 место Арсений Лукин (31 кг)
1 место Константин Павлушин (42 кг)
2 место Артём Яковлев
1 место Артём Гжесяк (50 кг)
1 место Виктор Миков (54 кг)
2 место Арсений Герасев (42 кг)