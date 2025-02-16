Спорт

В Опочке прошел областной турнир по шахматам среди команд школ-интернатов

В Опочецкой общеобразовательной школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, состоялся областной турнир по шахматам среди команд общеобразовательных организаций, дополнительно осуществляющих функции, связанные с предоставлением образования (интернат), сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Все участники турнира почтили память великого шахматиста первой половины XIX века, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова, возложив цветы к памятнику первого русского шахматного мастера, день рождения которого праздновался накануне. Организаторами соревнований выступили региональная спортивная федерация шахмат и учреждения дополнительного образования «Лидер» при поддержке комитетов Псковской области по образованию и спорту.

Перед началом областных соревнований по традиции прозвучал гимн Российской Федерации. Победители состязания примут участие во всероссийском соревновании, которое организует Федерация шахмат России. Оно пройдёт в Сочи.

В перерыве между турами всех участников соревнований ждал обед, которым угостили хозяева турнира из Опочецкой общеобразовательной школы-интерната.

По итогам упорной борьбы победителями турнира стали воспитанники Центра специального образования №1 (города Псков). Серебряные медали вручены юным шахматистам Порховской школы-интерната. Бронзовыми медалями за третье место награждены участники команды Специального учебно-воспитательного учреждения из Невельского района, которые стали лучшими только по четвёртому дополнительному показателю.

Команды-участницы получили подарки от Центра шахматного образования ГАОУ ДО «Лидер» и Федерации шахмат Псковской области. Подарки вручили главный тренер сборных команд области по шахматам Александр Шпак и директор Опочецкой гимназии имени Александра Петрова Юрий Богашев.

Федерация шахмат особо подчеркнула, что турниру, который проводится в городе Опочка, где родился и вырос первый русский шахматный мастер Александр Петров, уделяется большое внимание. На соревновании присутствовали: заместитель главы администрации Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец, врио директора Опочецкой общеобразовательной школы-интерната Вероника Захарова, врио директора Центра специального образования №1 Александр Устратов.