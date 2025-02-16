Спорт

«Готова к труду и обороне»: студентка псковского университета ФСИН заняла первое место в состязании ГТО

Спортсменка псковского филиала Университета ФСИН России Патриция Демина стала лучшей в муниципальном этапе областного зимнего фестиваля ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.



Фото здесь и далее: пресс-служба псковского филиала Университета ФСИН России

86 спортсменов из 9-ти образовательных организаций Псковского района стали участниками соревнований, которые состоялись в СК «Писковичи» в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Курсант псковского филиала Университета ФСИН России Патриция Демина вместе с другими спортсменами выполняла нормативы комплекса ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег (1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км).

По итогам состязаний Патриция Демина показала наилучший результат, став победителем районного этапа областного зимнего фестиваля.