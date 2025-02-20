Спорт

Шахматный турнир среди сотрудников Росгвардии состоялся в Пскове

Подвели итоги турнира по шахматам среди сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В интеллектуальных состязаниях приняли участие команды спецподразделений, отдела вневедомственной охраны, подразделений обеспечения и команда аппарата управления.

Участники чемпионата провели блиц-игры с контролем времени. Исходя из общего количества набранных очков, по всем исходам сыгранных шахматных партий были выявлены команды-победители.

Звание победителя завоевала команда сотрудников СОБР, «серебро» досталось команде управления, третье место заняли сотрудники вневедомственной охраны.

Теперь победители представят псковское управление Росгвардии на чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по шахматам.