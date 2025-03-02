Спорт

Соревнования по настольному теннису и шахматам среди школьников состоялись в Псковском районе

Соревнования по настольному теннису и шахматам «Белая Ладья» среди обучающихся Псковского района состоялись на базе Моглинской средней общеобразовательной школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

Фотографии: администрация Псковского района

«Игра в настольный теннис развивает ловкость, координацию движений и выносливость. Шахматы развивают память, логику, внимание и усидчивость», - отметили в администрации.

В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 9 образовательных учреждений Псковского района, в соревнованиях по шахматам - 7.

К участию в соревнованиях по настольному теннису допускались команды из 3 человек (2 юноши и 1 девушка 2010-2012 годов рождения). В соревнованиях по шахматам - 4 обучающихся (2011 года рождения и моложе).

Итоги соревнований по настольному теннису:

1 место - Писковская школа;

2 место - Стремуткинская школа;

3 место - Моглинская школа.

Итоги соревнований по шахматам «Белая Ладья»:

1 место - Стремуткинская школа;

2 место - Тямшанская гимназия;

3 место - Писковская школа.

«Желаем победителям данных соревнований удачи на зональных соревнованиях по настольному теннису, которые состоятся 15 марта в Пушкинских Горах и финальных соревнованиях по шахматам "Белая Ладья", которые пройдут в Пскове 29-30 марта», - добавили в администрации.