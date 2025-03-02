Спорт

Троеборье «А ну-ка, девушки» проводит клуб «Супер фитнес Псков»

С 3 по 9 марта пройдет троеборье «А ну-ка, девушки» в спортивном зале «Супер фитнес Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации спортивного клуба.

Видео: «Супер фитнес Псков»

Участницам предстоит пройти три простых дисциплины: прыжки со скакалкой, подъём гантелей, пресс с блином. Оцениваться будет количество раз за минуту.

В троеборье принимают участие девушки четырёх возрастных категорий: 14–20, 21–34, 35–44 и 45 лет и старше.

Принять участие в троеборье может любой желающий. Вход в клуб свободный, но необходима предварительная запись.