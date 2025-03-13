Спорт

На зимнем фестивале ГТО в Псковской области победила команда Пустошкинского района

Межмуниципальные соревнования областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех категории населения прошли в городе Новосокольники 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие 48 человек, 10 команд.

Победителем фестиваля стала команда Пустошкинского района, которая набрала (1358 очков). В тройку призеров также вошли команды из Куньинского района (1345 очков) и Невельского муниципального округа (1298 очков). 4 место завоевала команда Себежского района (1278 очков), 5 место – команда Новосокольнического района (1275 очков), 6 место – команда Великолукского района (1273 очка), 7 место – команда Усвятского муниципального округа (1088 очков), 8 место – команда Бежаницкого муниципального округа (1039 очков), 9 место – команда Опочецкого муниципального округа (898 очков), 10 место – команда Новоржевского муниципального округа (883 очка).

По итогам межмуниципальных этапов в финальные соревнования выйдут команды, занявшие с 1 по 5 места, а также команды города Пскова и города Великие Луки. Финал пройдет с 8 по 9 апреля в Пушкинских Горах.