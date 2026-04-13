Псковский ветеран СВО занял второе место на Кубке России по гребле в Краснодаре

Председатель Ассоциации участников специальной военной операции в Псковской области Игорь Пучков занял второе место по итогам первого соревновательного дня Кубка России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Краснодаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство спорта Псковской области

Мероприятие проводится с 12 по 15 апреля на базе Центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.

По итогам первого соревновательного дня (вид программы - гребля на каноэ VL-1, дистанция 200 метров) Игорь Пучков занял второе место.

«Поздравляем с успешным выступлением и желаем удачи в следующем виде программы, который состоится 14 апреля», - поздравили в министерстве.
