На 30-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках заявились пилоты из 15 регионов

Остается менее 60 дней до 30-й Международной встречи воздухоплавателей, которая станет важным этапом в российском воздухоплавании и пройдет с 11 по 20 июня в Великих Луках, сообщили в канале «Воздухоплавание Великие Луки» в мессенджере Max. 

На данный момент 15 регионов России подали заявки на участие своих спортсменов в чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Это на два субъекта РФ больше, чем в прошлом году.

В личных заявках уже зарегистрирован 31 аэронавт, среди которых пилоты-спортсмены и пилоты-фиесты из России и Беларуси.

Прием заявок на чемпионат России продлится до 20 апреля.

В группе в социальной сети «ВКонтакте» организаторы собирают реакции, и когда наберется 59 откликов (по одному за каждый день до начала встречи), они расскажут о том, какое историческое событие, скорее всего, не состоится на чемпионате страны.

