ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России среди команд второй лиги в сезоне 2026 года. В выездном матче, который прошел в воскресенье, 12 апреля, в Москве, великолукская команда обыграла «Чертаново» со счетом 3:1.

Фото: группа «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Счет в поединке открыли хозяева поля. На 16-минуте отличился Рамиль Гайнуллин.

Великолучане отыгрались на 34-й минуте благодаря автоголу Владимира Бартасевича.

Во втором тайме гости вначале вышли вперед (47-я минута, Иван Галанин), а затем увеличили преимущество (83-я минута, Михаил Селюков).

Напомним, в двух первых турах первенства России клуб из Псковской области дважды сыграл вничью и на данный момент с пятью очками занимает в турнирной таблице дивизиона Б (группа 2) 6-е место. В турнире лидирует калининградская «Балтика-2» (9 очков).