Псковичи завоевали 22 медали на чемпионате России по зимнему плаванию

Псковские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате России по зимнему плаванию, который состоялся в городе Славск Калининградской области с 9 по 13 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации зимнего плавания Псковской области.

Соревнования проходили в ледяном бассейне длиной 25 метров с минеральной природной водой, температура которой составляла +6°C. В чемпионате приняли участие 220 спортсменов из 32 регионов России и Беларуси. Псковскую область представила команда из восьми спортсменов, которые выступали на дистанциях от 25 до 200 метров в различных стилях: вольным, брассом и баттерфляем.

По итогам соревнований команда Псковской области завоевала 22 медали, из которых 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Наиболее успешные результаты показали Владимир Мальгин, который завоевал 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, Дмитрий Железов — 2 золотые и 2 бронзовые медали, Павел Тихомиров и Артур Мордовцев, каждый из которых завоевал по 3 золотые медали, а также Валерия Дмитриева, которая завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Команда Псковской области в составе Павла Тихомирова, Дмитрия Железова, Валерии Дмитриевой и Артура Мордовцева также заняла первое место в эстафете 4×25 метров вольным стилем.