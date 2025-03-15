Спорт

Юные псковские биатлонистки приняли участие на первенстве России в Ярославской области

Первенство России по биатлону среду юношей и девушек 2010-2011 года рождения проходит в посёлке Демино Ярославской области. Псковские биатлонистки приняли участие в соревнованиях и достойно представили наш регион. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Псковский биатлон».

Фото: Псковский биатлон/ сообщество ВКонтакте

Всего на первенство прибыли спортсмены из 36 регионов России. Вчера, 15 марта, участники бежали дисциплину спринт с двумя огневыми работами. Псковские спортсменки показали хорошие результаты. Анастасия Делюкина заняла 8 место, а Олеся Губарева 16 место.