Спорт

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти 6-й роты пройдет в Пскове 22 марта

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героев 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, пройдет в Пскове 22 марта, сообщил Псковской Ленте Новостей старший тренер Псковской областной федерации дзюдо и главный судья Сергей Фомин.

В турнире примут участие более 250 участников, это команды города Санкт-Петербург, Ленинградской, Московской, Новгородской и Псковской областей.

От города Санкт-Петербурга заявлены следующие команды: школа олимпийского резерва, клуб имени А. С. Рахлина, училище олимпийского резерва, «Олимпийские надежды», «Адмиралтеец», спортивный клуб «Борец». Команды, заявленные от Пскова: «Мастер», «Бригантина», «Спортивное единство». Великие Луки заявили команды «Экспресс» и «Отечество». Себеж заявил команду «Ирбис». Также в турнире будут участвовать команды из Гатчины, Выборга, Луги, Киришей, Звенигорода, Печор и две команды из Новгорода.

Соревнования будут проводиться среди юношей в возрасте от 13 до 18 лет и всего будет 25 весовых категорий.

В конце турнира пройдет церемония награждения победителей, на которой участникам вручат грамоты, кубки и медали. Кубками будут награждены победители, занявшие первые места, а также победители в номинациях «За лучшую технику», «Самый красивый бросок» и «За волю к победе».

Специальными призами наградят тренеров победителей, им вручат именные медали.

Турнир стартует в 9:00 по адресу: Иркутский переулок, дом 2, спортивно-развлекательный центр «Простория», второй этаж, большой зал. Вход свободный.