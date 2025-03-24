Спорт

Псковский курсант завоевала серебряную медаль в легкоатлетическом многоборье

Традиционная матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям состоялась в областном центре с участием сильнейших спортсменов Псковской и Ленинградской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Патриция Демина приняла участие в многоборье, которое включало в себя такие спортивные дисциплины, как бег на коротких и длинных дистанциях, в том числе с барьерами, прыжки в длину и высоту, став серебряным призером многоборья. По отдельным видам спортивных состязаний она показала лучший результат среди женщин – в беге на 60 м и с барьерами.

Ранее курсант Патриция Демина взяла «золото» и «серебро» на зимнем кубке города Пскова по легкой атлетике, а также стала бронзовым призером чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике.