Спорт

Пскович забросил сотую шайбу в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Аванта-Псков» Алексей Филиппов достиг значимой отметки в своей карьере, забив 100-ю шайбу в матчах Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена 16 марта 2025 года в ворота команды «Родина», сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации хоккея Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация хоккея Псковской области

Этот символический успех был торжественно отмечен на церемонии, где Алексею Филиппову вручили специальный приз «100 шайб в НХЛ». Награду нападающему передал региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин.

Нападающий отметился заброшенными шайбами в НХЛ в составе трёх разных команд: «Евро-Керамика» (3 гола), «Медведи» (40 голов) и «Аванта-Псков» (59 голов). Алексей Филиппов активно участвует в региональном чемпионате Псковской области Ночной хоккейной лиги уже восемь сезонов подряд. Особенно примечательно, что он трижды добивался права представлять свою команду на финальном этапе чемпионата в Сочи.