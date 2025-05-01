Спорт

Массовый забег в честь Дня солидарности трудящихся прошел в Пскове

153-й старт «5 верст», приуроченный ко Дню международной солидарности трудящихся, прошел на Набережной реки Великой в Пскове в субботу, 3 мая. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 верст Псков».

На дружественный митинг с последующим забегом вышли 147 представителей различных трудовых коллективов и 19 волонтеров. В Псков прибыли почетные гости из Москвы и Санкт-Петербурга - из парков Марьино, Сосновка, Вернадский, Зеленоград, Черкизовский пруд.

Мероприятие открыла стахановка, передовик производства Мария Егорова, которая обратилась с пламенной речью к собравшимся и зарядила всех энергией.

25 участников, несмотря на сильные порывы ветра, смогли установить новые личные рекорды. 12 спортсменов впервые присоединились к еженедельным стартам.

Также в забеге принял участие Камиль Ижболдин, ветеран СВО, один из лидеров Школы адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО.