Спорт

«Карнавал бега» состоится в Пскове на набережной реки Великой

Парковые пробежки «5 вёрст Псков» празднуют свой четвертый день рождения в эту субботу, 10 мая, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 верст Псков»

«С 8 мая 2021 года уже целых 4 года подряд каждое субботнее утро, невзирая на дождь, снег или внезапное нашествие марсиан, мы собираемся, чтобы бодро прошагать или промчаться по нашему волшебному парку ‍. Это не просто бег, это настоящий субботний праздник! Это глоток свежего воздуха, порция эндорфинов, радость от встречи с друзьями и единомышленниками! Это движение к лучшей версии себя! Это классные примеры трансформации - рождение новых беговых звезд, превращение некогда начинающих ходоков в настоящих марафонцев, закоренелых любителей утренней активности в нашей дружной компании», - рассказали активисты бегового движения.

На очередную пробежку в эту субботу псковичей призвали одеться в яркое.

«В честь этого знаменательного события мы призываем вас: вытаскивайте из шкафов все самое яркое, самое блестящее, самое красивое! Проявите творчество, включите воображение и даже фантазию. Думаете, надеть костюм единорога или гигантскую шляпу с перьями – это перебор? Подумайте еще раз! В этот день перебора не существует! Чем ярче и неординарнее, тем лучше! Мы устроим настоящий карнавал бега!» - заявили организаторы.

«5 вёрст Псков» - еженедельная бесплатная пробежка на 5 км. Старт на набережной реки Великой каждую субботу в 9:00.