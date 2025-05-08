Спорт

Боксеры из Пскова и Великих Лук стали победителями первенства в Витебске

Открытое первенство города Витебска, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 7 мая. От Псковской области в соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Победителями первенства стали:

Александр Беляков;

Александр Белавин;

Денис Воробьёв.

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«В напряжённых и зрелищных поединках Степанов Егор, Свереда Максим, Утко Степан, Смирнов Павел не смогли одержать победу над своими соперниками», - отметили в федерации.

Тренерский состав: