Спорт

Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Соответствующая публикация 18 мая размещена на сайте организации.

В общем рейтинге Месси обошел бразильского нападающего Пеле и аргентинца Диего Марадону, которые заняли второе и третье места.

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра», пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял четвертое место.

Месси 37 лет. За свою карьеру он восемь раз выигрывал «Золотой мяч» и является самым титулованным футболистом в мире. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины, добавляет «Спорт-Экспресс».