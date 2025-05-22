Спорт

Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» состоялся в Пскове

Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» провела команда Псковского областного отделения Российского детского фонда 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: Детский фонд

В нём приняло участие 11 команд юных футболистов из 6 интернатных учреждений области, расположенных в Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Опочке и Красногородске.

Начался турнир с церемонии открытия, на которой присутствовали представители областных комитетов по спорту и образованию, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров, благотворители, а также звёзды отечественного футбола - Владимир Быстров и Олег Власов. Присутствующие гости пожелали юным футболистам удачи и хороших игр, поблагодарили детей за любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Видео-привет для детей подготовил Александр Кержаков - российский футболист, тренер, заслуженный мастер спорта, лучший бомбардир в истории «Зенита».

«К сожалению, Александр не смог лично присутствовать на турнире. Но специально записал видео, в котором пожелал детям удачи и честной игры», - отметили в фонде.

Затем начались матчи по круговой системе в трёх возрастных группах: младшие (8-11 лет), средние (12-14 лет) и старшие (15-18 лет). Всего футбольная площадка объединила около 100 детей.

«Самой девчачьей командой в этом году стала команда Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В команде из 8 заявленных игроков было 5 девочек. И это совершенно не помешало команде хорошо выступить на турнире. А самый богатый на голы матч состоялся между командами Красногородской школы-интерната «Агрошкола» и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района в средней возрастной группе. Матч завершился со счётом 2:13», - сообщили в фонде.

По завершению матчей во всех возрастных группах, были определены победители.

В 2025 году турнирная таблица выглядит так:

В младшей возрастной группе (8-11 лет) первое место завоевала команда Порховской специальной школы-интерната, второе место у команды Опочецкой общеобразовательной школы-интерната, а третье - у команды Красногородской школы-интерната «Агрошкола».

В средней возрастной группе (12-14 лет) первое место завоевала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, второе место у команды из Порховской специальной школы-интерната, третье место- у команды Пушкиногорской санаторной школы-интерната, а четвёртое место заняла команда из Красногородской школы-интерната «Агрошкола».

«Особенно пристально все участники турнира следят за играми в старшей возрастной группе. Помимо кубков и медалей в этой группе разыгрывается переходящий кубок. В этом году Детский фонд приобрёл новый кубок. И его вновь, в четвёртый раз подряд, выиграла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Второе место в этой возрастной категории заняла команда Порховской специальной школы-интерната, третье место – команда из Красногородской школы-интерната "Агрошкола", а четвёртое – команда Опочецкой специальной школы-интерната», - сообщили в фонде.

После игр всех участников турнира ждала автограф-сессия со звёздами футбола: Владимиром Быстровым - заслуженным мастером спорта и бронзовым призёром чемпионата Европы в составе сборной России по футболу в 2008 году и Олегом Власовым - футболистом, селекционером ФК «Зенит», серебряным призёром Чемпионата России в составе ФК «Зенит» в 2003 году.

После организаторы турнира перешли к церемонии награждения. Участников турнира, не занявших призовые места отметили памятными именными и командными дипломами. Игроки команд, занявших призовые места, награждались дипломами, медалями и кубками.

«Помимо футбольных наград, всех участников турнира ждали вкусные призы – мороженое. Его передала управляющий ООО "МегаХолод" Татьяна Кирилёнок. Татьяна Сергеевна - давний помощник подопечных Фонда. Она регулярно поддерживает благотворительные акции и проекты организации. После вручения основных наград, перешли к индивидуальным призам. По доброй традиции участники «Клуба добрых друзей» отметили большими музыкальными колонками лучших вратарей, нападающих и защитников во всех возрастных группах. Также благотворители поддержали всех девчонок турнира, вручив им коробки с конфетами», - отметили в фонде.

Отдельные призы подготовили российские футболисты: Быстров и Власов отметили памятными призами авторов самых красивых голов, ими стали две девочки из Опочецкой специальной школы-интерната, а также лучшего игрока турнира.

Отдельно в Детском фонде отметили, что в этом году футбольный турнир прошёл с заботой об экологии. В сотрудничестве с экоцентром «Экопрактика» на стадионе организовали раздельный сбор пластиковых бутылок из-под воды и крышечек. Собранное вторсырьё отправят на переработку. А в ходе турнира у ребят, которые не играли на поле была возможность ближе познакомиться с экологичным образом жизни, сыграв в экоигры.

«Отдельная благодарность администрации города Пскова и администрации стадиона «Машиностроитель» за бесплатное предоставление площадки для проведения турнира. Возможность приехать в областной центр, чтобы поиграть на профессиональном поле, стимулируют воспитанников интернатных учреждений активно тренироваться на протяжении всего учебного года! Благодарим сотрудников стадиона "Машиностроитель" за профессионализм и помощь в проведении турнира», - поблагодарили в фонде.