Спорт

Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках

Для гостей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках организовали активное мероприятие в спортивном комплексе «Айсберг» 10 июня, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

Воздухоплаватели посетили ледовую арену спорткомплекса, на которой они смогли покататься на коньках, затем переместились в бассейн и занимались плаванием.

«В итоге сегодняшний день обязательно запомнится участникам мероприятия позитивными эмоциями от посещения современного спортивного комплекса, где созданы комфортные условия для занятий спортом и проведения активного отдыха как взрослых, так и детей», - отметили организаторы.

Спорткомплекс «Айсберг» был простроен в Великих Луках по программе «Газпром – детям» благодаря многолетнему сотрудничеству города с ПАО «Газпром». Напомним, ПАО «Газпром» является генеральным спонсором встречи воздухоплавателей.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.