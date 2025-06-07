Спорт

Стали известны задания вечернего спортивного полета воздухоплавателей в Великих Луках

По результатам брифинга стали известны задания, которые предстоит выполнить аэронавтам во время вечернего спортивного полета в рамках Международной встречи воздухоплавателей 10 июня, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

«Аэронавтам поставлены четыре задания. Первое под названием "Пилотская цель" или "Цель, заявленная пилотом", второе - это двойной сброс на максимальном расстоянии, который выполняется при достижении максимальной дистанции в секторе пересечения двух окружностей. Третье задание "Вальс-сомнение" с пятью мишенями. Четвёртое задание "Угол". Все задания, кроме одного - "Вальс-сомнение", предполагают сброс электронного маркера в заданную цель. Зелёный флаг для старта - 30 минут, за которые пилотам необходимо подняться в небо и приступить к выполнению заданий», - говорится в сообщении.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.