Мастер-класс по фитроку проведут на фестивале «Вики-фест» в Пскове

Мастер-класс по функционально-танцевальной тренировке с барабанными палочками проведут на фестивале «Вики-фест», который пройдет в формате опен-эйр в парке Строителей в Пскове 14 июня. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина.
Помимо соревновательной части и возможности опробовать на себе джампинг, организаторы подготовили необычный мастер-класс, который заключается в функциональной тренировке под рок-музыку.
«Мы покажем мастер-классы по фитроку — это очень интересное направление с барабанными палочками, оно энергетически очень сильное и громкое», — заключила она.
Напомним, «Вики-фест» пройдет в четвертый раз в Пскове, начало 14 июня в 11.00.
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