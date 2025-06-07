Спорт

Мастер-класс по фитроку проведут на фестивале «Вики-фест» в Пскове

Мастер-класс по функционально-танцевальной тренировке с барабанными палочками проведут на фестивале «Вики-фест», который пройдет в формате опен-эйр в парке Строителей в Пскове 14 июня. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина.

«Фестиваль — это в первую очередь популяризация, знакомство, потому что джампинг очень многогранен. Это фитнес-направление подходит для любого человека, который хочет заниматься и быть физически здоровым. Это спортивное направление, в котором участвуют дети, проводятся соревнования, выступления, поездки, кубки. Мы их разграничим, и всё будет представлено: любительские категории, спортивные категории. Мы покажем всё, что умеем, и всё можно будет попробовать на себе, включая мастер-классы», — отметила Виктория Тренина.

Помимо соревновательной части и возможности опробовать на себе джампинг, организаторы подготовили необычный мастер-класс, который заключается в функциональной тренировке под рок-музыку.

«Мы покажем мастер-классы по фитроку — это очень интересное направление с барабанными палочками, оно энергетически очень сильное и громкое», — заключила она.

Напомним, «Вики-фест» пройдет в четвертый раз в Пскове, начало 14 июня в 11.00.

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