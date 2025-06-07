Спорт

«Акваполис» сделает гостям псковского «Вики-феста» специальное предложение

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Официальный партнер фестиваля «Вики-фест» — аквапарк «Акваполис» — приготовил для гостей мероприятия флаеры со специальным предложением по посещению аквапарка, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Напомним, «Вики-фест» стартует 14 июня в 11.00 в парке Строителей в Пскове. Количество флаеров ограничено.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг-фитнеса России и автономной некоммерческой организации «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"» при участии школы танцев Dance Family города Пскова.

«Вики-фест» пройдет в Пскове в четвертый раз.

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