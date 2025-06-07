Спорт

«Беседка»: «Вики-фест» в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 июня.

14 июня в псковском парке Строителей пройдет «Вики-фест». Традиционно он соберет спортсменов и творческих людей региона. Что такое джампинг-фитнес, что запланировано в программе фестиваля, какие занятия смогут найти себе те, кто в этот день придет в парк Строителей?

Подробнее о событии рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина. Ведущий — Николай Королев.