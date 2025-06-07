Спорт

К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель

К ежегодной Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель с переводной датой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Изображение: пресс-служба УФПС Псковской области

Ежегодно к Международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки Почта России выпускает памятный штемпель. В этом году на нём изобразили новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания».

Презентация штемпеля состоится 12 июня на площадке Почты России на территории городского праздника, посвящённого торжественному открытию 29-й Международной встречи воздухоплавателей.

Участники и гости мероприятия смогут подписать открытку своим близким и отправить её с оттиском штемпеля прямо с праздника с 15:00 до 20:00. Доставлять корреспонденцию в этот день будет также баллонная почта.

В дальнейшем штемпель будет находиться в почтовом отделении 182113 по адресу: город Великие Луки, улица Некрасова, дом 1.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.