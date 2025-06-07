Спорт

XXI Псковская парусная регата открылась в День России

Торжественное открытие XXI Псковской парусной регаты состоялось 12 июня на Псковском озере. На соревнования приехали 134 яхтсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Воронежа, Сочи, Владивостока и Находки, а на церемонию прибыло около 250 гостей, сообщили в Telegram-канале соревнований.

Фото: Псковская парусная регата / Telegram

Регата традиционно проходит в рамках Дня России, праздника Паруса России, дня рождения Петра Великого и князя Александра Невского. На открытии присутствовали княжеские дружинники и супруга дружинника из псковских клубов исторической реконструкции.

Директор регаты Алексей Груненышев предоставил слово врио председателя комитета по спорту Псковской области Галине Овсовой, которая зачитала обращение губернатора Михаила Ведерникова, председателю Санкт-Петербургского Морского Собрания Сергею Ирютину, замдиректора по флоту Российского морского регистра судоходства Андрею Фасолько, директорам пансионата Кривск Елене Киселык и Наталии Григорьевой. Регату по традиции благословил настоятель храма Архангелов Михаила и Гавриила протоиерей Георгий.

«Погода в первый гоночный день — переменчивая: от кратковременного дождя и выглядывающего солнца до ливня и шквалов. Именно в таких условиях и выявляется мастерство яхтсменов», - рассказали организаторы.

Удалось провести одну гонку в классах Летучий Голландец, 2.4 mR, Свободный, Оптимист, Луч-мини, Луч-радиал и Зум-8. Гоночный комитет представляют главный судья соревнований Елена Морозова, главный секретарь Светлана Мансурова, председатель Протестового комитета Фатима Плоцкая.

За 4 дня соревнований планируется провести 10 гонок.