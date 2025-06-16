Спорт

Два велосипеда подарят участникам парада в Пскове

Участники традиционного Псковского велопарада, который пройдет 21 июня, смогут побороться за призы от организаторов и спонсоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В преддверии праздника проходит конкурс фотографий «Вело-Псков: В объективе велопарада». Желающие стать участниками конкурса могут отправить свою оригинальную фотографию или фотоколлаж, связанные с темой велосипеда, на собственные страницы в соцсети «ВКонтакте».

Пост обязательно должен содержать хештеги #ВелоПсков2025, #ВОбъективеВелопарада2025 и #велопарадпсков. Дополнительное описание снимков приветствуется и повысит шансы на победу. Приём заявок продлится до 20 июня.

В день проведения мероприятия также можно будет поучаствовать в конкурсе костюмов «На велике на Великой». Для участия потребуется подготовить оригинальный костюмированный образ на велосипеде и зарегистрироваться перед началом события (с 11:00 до 11:40). Жюри оценит десять наиболее интересных участников, а победителя выберут путём голосования зрителей.

Победители обоих конкурсов станут обладателями новых велосипедов, призёров наградят приятными подарками от партнёров и спонсоров.

Напомним, в связи с проведением в городе Пскове велопарада вводится приостановка движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня.